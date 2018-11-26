موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري الثلاثاء 27/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والمقاولون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والمقاولون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والمقاولون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون

موعد مباراة الأهلي والمقاولون، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون، سوف تكون مباراة الأهلي والمقاولون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والمقاولون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي والمقاولون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والمقاولون، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التصالح مع جماهيره الغاضبة بشدة بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

حيث عاش فريق الأهلي في الآونة الأخيرة أوضاعاً صعبة للغاية على المستوى القاري، وكانت البداية من خلال خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وهذه المرة على يد فريق الترجي الرياضي التونسي بعد أن كانت الخسارة في العام الماضي على يد فريق الوداد البيضاوي.

ولم تتمكن جماهير القلعة الحمراء من الإستفاقة من هذه الصدمة الكبرى بشكل سريع نظراً لقوتها، إلا أن الصدمة باتت مضاعفة للجميع داخل جدران النادي الأهلي بعدها بأسبوعين فقط لا غير، وذلك بعدما تم إقصاء فريق الأهلي من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال على يد فريق الوصل الإماراتي في مفاجأة من العيار الثقيل لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق.

ومن جانبه لم يقف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مكتوف الأيدي بعد هذه النتائج الكارثية للمارد الأحمر، وفي أول رد فعل من مجلس إدارة النادي الأهلي عقب هذه الأحداث تم إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك على الرغم من أن مسئوُلية الفشل في الفترة الماضية يتحملها الجميع داخل النادي الأهلي وليس شخص واحد فقط.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي أيضاً تعيين الكابتن محمد يوسف في منصب المدير الفني للمارد الأحمر بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يليق بمكانة النادي الأهلي، وهو الأمر الذي يمنح الكابتن محمد يوسف الفرصة من جديد من أجل البقاء على رأس الجهاز الفني لفريق الأهلي لفترة أخرى طويلة.

ولا شك أن جماهير النادي الأهلي تعلم جيداً القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها الكابتن محمد يوسف، وخاصة وأنه قاد المارد الأحمر إلى التتويج بآخر ألقابه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في عام 2013 على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وبكل تأكيد سوف تكون مهمة الكابتن محمد يوسف في غاية الصعوبة، وخاصة وأن جميع لاعبي فريق الأهلي في حالة نفسية سيئة للغاية لا مثيل لها على الإطلاق، ولكن وفي الوقت ذاته يمتلك الكابتن محمد يوسف العديد من العناصر القادرة على إعادة المارد الأحمر إلى المسار الصحيح، بعدما فشلت هذه العناصر في الحصول على أي فرصة رفقة المدير الفني السابق باتريس كارتيرون.

ويأتي في مقدمة هذه العناصر اللاعب أحمد الشيخ الموهوب، إضافة إلى اللاعب الواعد ناصر ماهر وأيضاً المهاجم الشاب صلاح محسن، وأخيراً اللاعب مؤمن زكريا الذي كان حبيساً بشكل دائم على مقاعد بدلاء فريق الأهلي طوال الموسم الحالي.

ويبقى العائق الأكبر أمام الكابتن محمد يوسف هو الإصابات التي ضربت فريق الأهلي بقوة في الفترة الماضية، حيث يغيب عن صفوف المارد الأحمر منذ فترة طويلة للغاية كلاً من الثلاثي جونيور أجايي إضافة إلى علي معلول وأيضاً رامي ربيعة.

ولم تقتصر معاناة فريق الأهلي عند ذلك الحد فحسب، بل زادت بعدما تعرض حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي إلى الإصابة بقطع في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي سوف تحرمه من المشاركة مع المارد الأحمر لمدة شهر تقريباً.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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