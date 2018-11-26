موعد مباراة ريال مدريد وروما في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 27/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وروما، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق روما الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وروما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وروما في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة ريال مدريد وروما

موعد مباراة ريال مدريد وروما، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق روما الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وروما تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وروما، سوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وروما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وروما، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق روما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد فقط.

حيث يُساهم أولاً فوز فريق ريال مدريد على حساب مضيفه فريق روما في تأهل الفريق الملكي بشكل رسمي عن صدارة المجموعة السابعة إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الرابع على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق في القارة الأوروبية.

ولن يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فوز فريق ريال مدريد في هذه المباراة سوف يجعله يتصالح مع جماهيره الغفيرة، وخاصة بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق الملكي في مطلع الأسبوع الحالي على يد مضيفه فريق إيبار بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في مسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن هذه الخسارة غير المتوقعة سوف يكون لها تأثيراً سلبياً للغاية على لاعبي فريق ريال مدريد في حالة عدم النجاح في العودة بالفوز من العاصمة الإيطالية روما، علماً بأن الضغوطات سوف تكون هائلة على الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد.

وبكل تأكيد لم يكن يرغب المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري في التعرض إلى مثل هذه الخسارة القاسية في المباراة الماضية أمام مضيفه فريق إيبار، وخاصة وأن هذه المباراة كانت الأولى له رفقة الفريق الملكي بعدما أصبح مدرب فريق ريال مدريد بشكل رسمي إلى غاية عام 2021 وليس مجرد مدرب مؤقت.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مشابهاً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق روما قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق روما، وخاصة وأن فريق روما تعرض إلى الخسارة هو الآخر في مطلع الأسبوع الحالي، وذلك خارج أرضه على يد مضيفه فريق أودينيزي بهدف وحيد مقابل لا شئ في مسابقة الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من هذه الخسارة على الصعيد المحلي، إلا أن فريق روما يعلم جيداً مدى أهمية مباراته الحاسمة أمام ضيفه فريق ريال مدريد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فوز فريق روما في هذه المباراة سوف يجعله ينفرد بصدارة ترتيب المجموعة السابعة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق قبل جولة واحدة فقط من نهاية دور المجموعات.

وبدون أدنى شك سوف يكون فريق روما فائزاً لا محالة في حالة إنهاء دور المجموعات في مركز الصدارة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن ذلك سوف يجعله يتجنب مواجهة أحد الأندية الكبيرة في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، إضافة إلى أنه سوف يخوض مباراة الإياب في الدور القادم على أرضه ووسط جماهيره.

ومن جانبها تأمل جماهير نادي روما في تكرار سيناريو الموسم الحالي، وذلك حينما نجح فريق الذئاب في الوصول إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، ولولا فريق ليفربول الإنجليزي لكان فريق روما قد خاض المباراة النهائية في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / ستيفن نزونزي / لورينزو بيلجريني.

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي / أوندر / إيدين دجيكو.

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