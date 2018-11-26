موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الثلاثاء 27/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفالنسيا.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وفالنسيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

خصومات الجمعة البيضاء

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وفالنسيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فالنسيا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة بشكل رسمي قبل جولة واحدة فقط من نهاية دور المجموعات.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً مدى أهمية إنهاء دور المجموعات في مركز الصدارة، وخاصة في حالة أراد تجنب مواجهة منتظرة مع أحد عملاقة القارة الأوروبية في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق يوفنتوس يرغب أيضاً في مصالحة جماهيره، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق السيدة العجوز في الجولة الماضية على يد ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأن هذه الخسارة كانت الأولى بالنسبة إلى فريق يوفنتوس في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

ويبدو فريق يوفنتوس عازماً في الموسم الحالي على التتويج بجميع الألقاب التي يُنافس عليها، وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي الإيطالي منذ عام 1996 حينما فاز وقتها باللقب على حساب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ومن أجل تحقيق ذلك الهدف المنشود سوف يكون تعويل جماهير نادي يوفنتوس بشكل كامل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي سبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة طوال مسيرته الرياضية، وذلك سواء رفقة ناديه الأسبق مانشستر يونايتد أو حتى رفقة ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

ولكن وفي الوقت ذاته يمتلك فريق يوفنتوس أيضاً إمكانيات فنية هائلة على مستوى خطه الأمامي، أما على مستوى خط الدفاع إضافة إلى خط وسط الميدان يمتلك فريق يوفنتوس لاعبين من طراز رفيع للغاية، مما يجعل فريق البيانكونيري أحد أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فالنسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وروما في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 27/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة