علي غزال يكشف عن موقفه من الانتقال إلى النادي الأهلي في يناير !

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كشف المصري علي غزال مدافع نادي فانكوفر الكندي اليوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 عن موقفه من الإِنتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة مثلما تردد بقوة في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة.

حيث قام المدافع علي غزال بنشر بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكتب فيه: “وايتكابس، لقد كان أمراً سعيداً أن أكون جزءاً من النادي، شكراً جزيلاً للطاقم الفني واللاعبين، والجماهير الذين رحبوا بي في تلك الفترة، أتمنى لكم حظاً سعيداً في المستقبل”.

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وتأتي هذه الرسالة الوداعية من جانب المدافع علي غزال في إطار استعداده للتعاقد بشكل رسمي مع النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، وخاصة في ظل الإصرار الكبير من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على إتمام عملية التعاقد في أسرع وقت ممكن.

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