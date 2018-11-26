جلسة هامة بين محمد يوسف ولاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

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عقد الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 جلسة في غاية الأهمية مع لاعبي المارد الأحمر، وذلك في إطار تحضيرات الفريق لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق المقاولون العرب في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد جاءت هذه الجلسة الهامة بين الكابتن محمد يوسف وبين لاعبي فريق الأهلي على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الإثنين، علماً بأن المارد الأحمر سوف يواجه ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم غداً الثلاثاء على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

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وفي إطار هذه الجلسة طالب الكابتن محمد يوسف جميع اللاعبين بضرورة التركيز بشكل كامل في مباراة المقاولون العرب، وذلك من أجل العودة من جديد إلى المسار الصحيح من خلال تحقيق الفوز دون سواه في المباراة.

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ويعيش فريق الأهلي وضعية كارثية للغاية في الفترة الماضية من عمر الموسم الحالي، ويأتي ذلك بعدما تم خسر المارد الأحمر أولاً لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، ومن ثم استمر الوضع الكارثي من خلال إقصاء فريق الأهلي من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

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