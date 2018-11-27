تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وروما في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق روما الإيطالي ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وروما تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق روما:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق روما المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / ستيفن نزونزي / لورينزو بيلجريني.

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.

المدير الفني: الإيطالي دي فرانشيسكو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق روما حتى هذه اللحظة في المجموعة السابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الثاني: فريق روما، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

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