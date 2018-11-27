مانشستر سيتي في مهمة صعبة اليوم أمام ليون بدوري الأبطال..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 على ملعب بارك أويل في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأولمبيك ليون تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وأولمبيك ليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق أولمبيك ليون حتى هذه اللحظة في المجموعة السادسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الثاني: فريق أولمبيك ليون، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

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