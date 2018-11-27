تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام المقاولون بالدوري المصري

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق المقاولون العرب:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: المصري محمد يوسف.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق المقاولون العرب حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأخير: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة، خاض 6 جولات فقط من أصل 15 جولة.

المركز التاسع: فريق المقاولون العرب، يمتلك في رصيده 17 نقطة، خاض 13 جولة من أصل 15 جولة.

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