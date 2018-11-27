كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام فالنسيا بدوري الأبطال

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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفه فريق فالنسيا الإسباني، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق فالنسيا حتى هذه اللحظة في المجموعة الثامنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الثالث: فريق فالنسيا، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

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