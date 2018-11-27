موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 28/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وباريس سان جيرمان في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، سوف تكون مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات ليفربول وباريس سان جيرمان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل قطع خطوة أخرى نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن أي تعثر له في هذه المباراة سواء من خلال السقوط في فخ التعادل أو حتى من خلال التعرض إلى الخسارة، فإن ذلك سوف يُهدد مستقبله في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق ليفربول، أن المنافسة على بطاقات التأهل عن هذه المجموعة مشتعلة للغاية بين جميع الأندية الأربعة، حيث يتربع كلاً من فريق نابولي الإيطالي إضافة إلى فريق ليفربول على عرش صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكلاً منهما.

ومن ثم يأتي خلفهما مباشرة فريق باريس سان جيرمان الذي يمتلك في رصيده 5 نقاط، بينما يتواجد فريق النجم الأحمر الصربي في المركز الأخير في ترتيب المجموعة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق الصربي قد نجح في الظفر بأربع نقاط حتى هذه اللحظة.

ويسعى فريق ليفربول لإستغلال صحوته على الصعيد المحلي في الآونة الأخيرة، وخاصة حالة الإستفاقة التي يعيشها اللاعب المصري محمد صلاح، والتي تمثلت في عودته من جديد إلى تسجيل الأهداف لمصلحة فريق ليفربول.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مشابهاً للغاية بالنسبة إلى فريق باريس سان جيرمان، وخاصة وأن الفريق الباريسي يرغب أيضاً في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في إطار سعيه للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المسابقة.

وبكل تأكيد ارتفعت معنويات فريق باريس سان جيرمان كثيراً قبل هذه المواجهة المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول، وذلك بعدما تأكدت عودة كلاً من الثنائي البرازيلي نيمار جونيور إضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي من الإصابة.

وهو الأمر الذي يعني بدوره أن فريق باريس سان جيرمان سوف يكون حاضراً بكامل قوته في هذه المباراة، علماً بأن الفريق الباريسي سوف يسعى للثأر من نظيره فريق ليفربول بعدما تمكن الأخير من الانتصار في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد رود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة باريسية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

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