موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 28/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق أيندهوفن الهولندي في مساء يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب فيليبس على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأيندهوفن.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وأيندهوفن في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق أيندهوفن الهولندي في مساء يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب فيليبس على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأيندهوفن تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، سوف تكون مباراة برشلونة وأيندهوفن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وأيندهوفن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وأيندهوفن والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أيندهوفن في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية بشكل رسمي بعدما ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في الجولة الماضية.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن هذه المباراة سوف تكون في غاية الأهمية، وذلك من أجل مصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق الكتالوني في الآونة الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ولم ينعم فريق برشلونة بطعم الراحة على الإطلاق سواء قبل فترة التوقف الدولي الماضية أو حتى عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي، حيث تعرض فريق برشلونة إلى الخسارة في آخر مباراة خاضها قبل فترة التوقف الدولي الماضية، وذلك على يد ضيفه فريق ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وعقب نهاية فترة التوقف الدولي مباشرة تذوق فريق برشلونة مرارة الخيبة من جديد، وهذه المرة من خلال سقوط الفريق الكتالوني في فخ التعادل خارج أرضه بهدف لمثله أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد.

أما على الصعيد القاري وتحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لم يعرف فريق برشلونة طعم الانتصار أيضاً في آخر مباراة خاضها في المسابقة في الموسم الحالي، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الماضية من دور المجموعات خارج أرضه أمام مضيفه فريق إنتر الإيطالي.

وبناءً على هذه النتائج السلبية للغاية، سوف يكون فريق برشلونة مطالباً بضرورة العودة بالنقاط الثلاث من الأراضي المنخفضة أمام مضيفه فريق أيندهوفن، علماً بأن الفريق الكتالوني سوف يجد أمامه عائقاً كبيراً في الفترة القادمة وهو عائق الإصابات.

حيث غاب عن صفوف فريق برشلونة في الفترة الماضية كلاً من الكرواتي إيفان راكيتيتش إضافة إلى البرازيلي فيليبي كوتينيو، ولكن الإصابات ضربت المزيد من لاعبي الفريق الكتالوني عقب المباراة الماضية أمام فريق أتلتيكو مدريد، وتتمثل الغيابات الجديدة بداعي الإصابة في كلاً من: أرثور / لويس سواريز / ياسبر سيليسن / رافينيا ألكانتارا / سيرجي روبيرتو.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق أيندهوفن على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / دينيس سواريز.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / مالكوم / ليونيل ميسي.

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