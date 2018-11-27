موعد مباراة إنتر وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 28/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة إنتر وتوتنهام، يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي إنتر وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنتر وتوتنهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنتر وتوتنهام.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنتر وتوتنهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر وتوتنهام في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

خصومات الجمعة البيضاء

موعد مباراة إنتر وتوتنهام

موعد مباراة إنتر وتوتنهام، يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وتوتنهام تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنتر وتوتنهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إنتر وتوتنهام، سوف تكون مباراة إنتر وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر وتوتنهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إنتر وتوتنهام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إنتر وتوتنهام، يدخل فريق إنتر غمار مباراته المنتظرة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه حتى يتمكن من حسم أمر تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة الأعرق على مستوى العالم.

ولا شك أن فريق إنتر يعلم جيداً أن عودته سواء بالفوز أو حتى بنقطة التعادل من العاصمة الإنجليزية لندن، سوف يضمن له مباشرة المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يعني بالتالي تأهل الفريق الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مماثلاً للغاية بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير، والذي يرغب هو الآخر في حجز مكانه في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، وخاصة في ظل الحالة المثالية التي يعيشها الفريق اللندني على الصعيد المحلي وتحديداً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن وفي الوقت ذاته تُدرك جماهير نادي توتنهام هوتسبير جيداً، أن العائق الأكبر أمام فريقهُا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كل موسم، هو عدم قدرة اللاعبين على تقديم نفس الأداء المقدم من جانبهُم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في كل أسبوع، وذلك نظراً إلى حجم الإرهاق البدني وأيضاً النفسي الذي يتعرض له كل لاعب في صفوف فريق توتنهام هوتسبير.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 28/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة