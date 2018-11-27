الأهلي يضع شرطاً أساسياً من أجل إستكمال مشواره في الدوري المصري !

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وضع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 شرطاً أساسياً، وذلك من أجل إستكمال بقية مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 م.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء وتحديداً عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يخوض بقية مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، إلا في حالة واحدة فقط لا غير وهي حضور جماهير القلعة الحمراء في المدرجات أسوة ببقية أندية المسابقة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار العامري فاروق إلى أن حديث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم عن وجود إتفاق بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبين وزارة الداخلية من أجل منع جماهير النادي الأهلي من حضور المباريات، هو حديث لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

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كما شدد أيضاً العامري فاروق في تصريحاته على أن النادي الأهلي سوف يعقد إجتماعاً هاماً في الفترة القليلة القادمة، وذلك مع وزارة الداخلية إضافة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حتى تتمكن جماهير النادي الأهلي من حضور المباريات مثلما هو حال بقية الجماهير المصرية لمختلف الأندية.

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