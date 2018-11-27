إتحاد أمريكا الجنوبية يكشف رسمياً عن موعد جديد لنهائي كوبا ليبرتادوريس

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كشف إتحاد قارة أمريكا الجنوبية اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 بشكل رسمي عن موعد جديد لإِياب الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م، والذي سوف يجمع بين فريق ريفر بليت الأرجنتيني وبين ضيفه وغريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

حيث أكد إتحاد قارة أمريكا الجنوبية أن مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس سوف يُقام إما في يوم 8 أو يوم 9 ديسمبر من العام الحالي 2018، على أن يتم تحديد الموعد النهائي في وقت لاحق مثلما هو الحال بخصوص مكان إقامة المباراة.

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ومن جانبها أشارت العديد من وسائل الإعلام العالمية إلى أن إتحاد قارة أمريكا الجنوبية، سوف يقوم بنقل المباراة من داخل دولة الأرجنتين بأكملها خوفاً من تكرار نفس الأحداث من جانب بعض الجماهير المتعصبة لفريق ريفر بليت، على أن تُقام المباراة في إحدى الدول القريبة داخل قارة أمريكا الجنوبية.

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ويُعتبر ذلك الموعد الجديد هو الرابع الذي يكشف عنه إتحاد قارة أمريكا الجنوبية من أجل إقامة هذه المباراة النهائية، حيث سبق وأن تم تأجيل المباراة في 3 مناسبات سابقة بسبب دواعي أمنية نظراً لأعمال الشغب التي قامت بها جماهير نادي ريفر بليت خارج ملعب مونيِمونتال، وتحديداً من خلال الهجوم بعنف شديد على حافلة فريق بوكا جونيورز قبل دخولها إلى الملعب.

وهو الأمر الذي أسفر بدوره عن إصابة حوالي 6 لاعبين من صفوف فريق بوكا جونيورز وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز، علماً بأن هذه الأحداث الكارثية كان لها تأثيراً سلبياً للغاية، وذلك سواء على سمعة مباراة السوبر الكلاسيكو بين الغريمين وأيضاً على كرة القدم الأرجنتينية بشكل عام أو حتى على إتحاد قارة أمريكا الجنوبية الذي فشل في تنظيم أهم مباراة في الموسم.

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