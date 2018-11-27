بعد الخسارة من المقاولون..جماهير الأهلي تُطالب برحيل مجلس الخطيب فورياً عن إدارة النادي

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 صدمة جديدة غير متوقعة على الإطلاق، وذلك بعدما تعرض المارد الأحمر إلى الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي على مستوى جميع المسابقات، وهذه المرة على يد فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وعقب هذه الخسارة مباشرة قامت العديد من جماهير النادي الأهلي بشن هجوماً حاداً على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب الفشل الواضح لمجلس الإدارة في تسيير أمور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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ولم يقتصر الأمر فقط على مجرد هجوم الجماهير على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بل طالب البعض منهم أيضاً بضرورة رحيل جميع أعضاء مجلس إدارة النادي بشكل فوري وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب من مناصبهم بسبب الوضعية الكارثية التي يعيشها فريق الأهلي لأول مرة في تاريخه.

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وتأتي حالة الغضب الكبيرة من طرف جماهير القلعة الحمراء على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بسبب أولاً خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي ومن ثم إقصاء المارد الأحمر من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وأخيراً الخسارة على يد فريق المقاولون العرب التي أسفرت بدورها عن تعزيز فريق الأهلي موقعه في مؤخرة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بغض النظر عن مبارياته المؤجلة.

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