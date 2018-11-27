موعد مباراة بيراميدز والنجوم في الدوري المصري الأربعاء 28/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز والنجوم، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق النجوم في مساء يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بيراميدز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز والنجوم، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والنجوم.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز والنجوم، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز والنجوم في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة بيراميدز والنجوم

موعد مباراة بيراميدز والنجوم، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق النجوم في مساء يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والنجوم تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز والنجوم والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بيراميدز والنجوم، سوف تكون مباراة بيراميدز والنجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، كما ستكون مباراة بيراميدز والنجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات بيراميدز والنجوم والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز والنجوم، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النجوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل العودة من جديد إلى سكة الإنتصارات بعدما سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق بيراميدز يعلم جيداً أن أي تعثر له جديد في قادم المباريات، سوف يجعله يبتعد بشكل نهائي عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز، وخاصة وأن فريق الزمالك بات بعيداً للغاية في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبكل تأكيد يمتلك فريق بيراميدز كافة الإمكانيات التي تجعله قادراً على المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الهدف الرئيسي لفريق بيراميدز يبقى هو ضمان مقعده إما في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في الموسم المقبل.

ولعل ما يُعزز من حظوظ فريق بيراميدز أكثر في تحقيق أهدافه في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي، هو قدوم الكابتن حسام حسن ليتولى منصب المدير الفني لفريق بيراميدز، وهو الأمر الذي سوف ينقل فريق بيراميدز إلى مستوى أعلى بكثير من الناحية الفنية عما كان عليه الوضع في مطلع الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق النجوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور / علي جبر / رجب بكار / محمد مجدي.

خط الوسط: أحمد توفيق / محمد مجديِ أفشة / كارلوس كينو / كارلوس ماريِنيو / كوستا.

خط الهجوم: ناصر منسي.

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