تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وباريس سان جيرمان في مباراة اليوم

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يشهد ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس في مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق باريس سان جيرمان حتى هذه اللحظة في المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثالث: فريق باريس سان جيرمان، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

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