برشلونة في مهمة صعبة اليوم أمام أيندهوفن بدوري الأبطال..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يشهد ملعب فيليبس على أرض دولة هولندا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أيندهوفن الهولندي ضيفه فريق برشلونة الإسباني، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأيندهوفن تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وأيندهوفن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أيندهوفن:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / دينيس سواريز.

خط الهجوم: مالكوم / عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق أيندهوفن حتى هذه اللحظة في المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

المركز الأخير: فريق أيندهوفن، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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