تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر وتوتنهام في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفه فريق إنتر الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة إنتر وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايِرليد / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق إنتر إضافة إلى فريق توتنهام هوتسبير حتى هذه اللحظة في المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

المركز الثالث: فريق توتنهام هوتسبير، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

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