نابولي في مهمة صعبة اليوم أمام النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا..تعرف على تشكيل نابولي المتوقع

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يستعد فريق نابولي الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب سان باولو في جنوب دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نابولي والنجم الأحمر تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة نابولي والنجم الأحمر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق النجم الأحمر:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / كاليدو كوليبالي / راؤول ألبيول / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق نابولي إضافة إلى فريق النجم الأحمر حتى هذه اللحظة في المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الرابع: فريق النجم الأحمر، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

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