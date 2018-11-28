تعرف على تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام موناكو بدوري أبطال أوروبا

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يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق موناكو الفرنسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وموناكو تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وموناكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق موناكو:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سانتياغو أرياس / ستيفان سافيتش / ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق أتلتيكو مدريد إضافة إلى فريق موناكو حتى هذه اللحظة في المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق أتلتيكو مدريد، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الرابع: فريق موناكو، يمتَلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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