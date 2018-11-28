موعد مباراة أرسِنال وفوُرسكلا بمشاركة “محمد النني” الخميس 29/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسِنال وفوُرسكلا، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق فورسكلا الأوكراني في مساء يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 على أرض دولة أوكرانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد النني، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسِنال وفوُرسكلا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسِنال وفوُرسكلا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسِنال وفوُرسكلا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسِنال وفوُرسكلا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسِنال وفوُرسكلا

موعد مباراة أرسِنال وفوُرسكلا، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق فورسكلا الأوكراني في مساء يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 على أرض دولة أوكرانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وفوُرسكلا تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسِنال وفوُرسكلا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسِنال وفوُرسكلا، سوف تكون مباراة أرسِنال وفوُرسكلا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات أرسِنال وفوُرسكلا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسِنال وفوُرسكلا، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق فورسكلا في مسابقة الدوري الأوروبي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم صدارته لجدول ترتيب المجموعة الخامسة، وخاصة بعدما نجح في التأهل رسمياً إلى الدور المقبل من عمر المسابقة في الجولة الماضية.

ولا شك أن فريق أرسنال قد تحسن مستواه بشكل ملحوظ للغاية في الآونة الأخيرة، علماً بأن ذلك يعود بدون أدنى شك إلى اللمسة الفنية لمدربه الإسباني أوناي إيمري، والذي نجح بدوره في إعادة فريق أرسنال من جديد إلى الواجهة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ومن جانبها باتت جماهير نادي أرسنال تحلم الآن بالعودة من جديد من أجل التتويج بالألقاب، وخاصة وأن فريق أرسنال يمتلك كافة الإمكانيات التي تجعله قادراً على التتويج بلقب أو لقبين على الأقل في الموسم الحالي.

ويبقى الهدف الأكبر هو محاولة التتويج بلقب الدوري الأوروبي نظراً لقوة فريق أرسنال مقارنة ببقية الأندية المتواجدة في المسابقة، علماً بأن المدرب الإسباني أوناي إيمري سبق له وأن فاز باللقب في 3 مناسبات سابقة، وذلك حينما كان مدرباً لفريق إشبيلية الإسباني منذ سنوات قليلة.

وهو الأمر الذي يُعزز بدوره من حظوظ فريق أرسنال في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، علماً بأن أهم شئ بالنسبة إلى فريق أرسنال في الموسم الحالي هو ضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا من جديد في الموسم المقبل، وذلك إما من بوابة المراكز الأربعة الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو إما من بوابة التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق فورسكلا على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / جويندوزي / هينريك مخيتاريان / أليكس إيوبي / أرون رامسي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

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