موعد مباراة تشيلسي وباوِك بمشاركة “عمرو وردة” الخميس 29/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وباوِك، يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق باوك اليوناني في مساء يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية عشر في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق اللاعب المصري عمرو وردة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي وباوِك، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباوِك.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي وباوِك، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وباوِك في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة تشيلسي وباوِك

موعد مباراة تشيلسي وباوِك، يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق باوك اليوناني في مساء يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية عشر في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وباوِك تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسيِ وباوِك والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي وباوِك، سوف تكون مباراة تشيلسي وباوِك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وباوِك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي وباوِك والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي وباوِك، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق باوك في مسابقة الدوري الأوروبي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها في مطلع الأسبوع الحالي على الصعيد المحلي.

حيث تعرض فريق تشيلسي إلى خسارته الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما اهتزت شباكه في 3 مناسبات خارج أرضه أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي.

وهي النتيجة التي أسفرت عن تراجع فريق تشيلسي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن هذه الخسارة أيضاً قد جعلت فريق البلوز يبتعد خطوة أخرى عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي تشيلسي لا ترى في تلك الهزيمة سوى الجانب الإيجابي، وهو عدم تركيز فريقهُا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز نظراً لقوة كلاً من فريق مانشستر سيتي حامل اللقب إضافة إلى فريق ليفربول في الموسم الحالي.

ويبقى الهدف الأسمى لفريق تشيلسي في الموسم الحالي، هو العودة من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علماً بأن ذلك لن يتحقق إلا في حالة نجح فريق تشيلسي في إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الأربعة الأولى أو في حالة نجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق باوك على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أندرياس كريستنسن / إيمرسون.

خط الوسط: سيسك فابريغاس / روس باركلي / روبن لوفتس تشيك.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / فيكتور موزيس / أوليفيه جيرو.

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