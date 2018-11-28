وكيل أعمال عصام الحضري يكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص السد العالي !

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كشف محمد شيحة وكيل أعمال أسطورة كرة القدم المصرية عصام الحضري حارس مرمى نادي الإسماعيلي حالياً وأيضاً النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً عن مفاجأة مدوية للغاية اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، أكد محمد شيحة أن السد العالي عصام الحضري سوف يُعلن إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد مسيرة رياضية دامت طويلاً في ملاعب كرة القدم حقق منها العديد من الإنجازات سواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى الجماعي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد شيحة إلى أن السبب الرئيسي وراء تخلف السد العالي عصام الحضري عن رحلة فريقه الإسماعيلي إلى دولة بوروندي من أجل خوض ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، هو إِتخاذه قرار إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في الأيام القليلة المقبلة.

وفي ختام تصريحاته أكد محمد شيحة أن السد العالي ينتظر فقط الآن عودة بعثة فريق الإسماعيلي من دولة بوروندي، على أن يتم الكشف بعضها بشكل رسمي عن إعتزاله لكرة القدم بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي.

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