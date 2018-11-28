رسالة هامة من سيد عبد الحفيظ لجماهير الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري المصري

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حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والمشرف على قطاع الكرة بالنادي على توجيه رسالة في غاية الأهمية اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك قبل موعد المباراة المقبلة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق بتروجيت في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء وتحديداً عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الفترة السيئة التي مر بها فريق الأهلي في الآونة الأخيرة، لا تعني أن الموسم الحالي سوف يكون كارثياً بالنسبة إلى المارد الأحمر على جميع المستويات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن خسارة فريق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في مرتين على التوالي لا تُعتبر نهاية العالم، وخاصة وأن الفريق سوف يبدأ مشواره في النسخة الجديدة بداية من مطلع العام المقبل 2019.

كما شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته أيضاً على أن فريق الأهلي سوف يفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تواجده في الوقت الحالي في المركز الأخير في جدول الترتيب.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن ملف تعيين المدير الفني الجديد لفريق الأهلي متواجد حالياً بيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن يتم الكشف عن المدير الفني الجديد في الفترة القليلة القادمة من عمر الموسم الحالي.

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