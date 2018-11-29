تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام فورسكلا بالدوري الأوروبي

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تشهد أرض دولة أوكرانيا في مساء اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق فورسكلا الأوكراني ضيفه فريق أرسنال الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وفوُرسكلا تحديداً في تمام الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وفوُرسكلا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فورسكلا:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / جويندوزي / أرون رامسي / هينريك مخيتاريان / أليكس إيوبي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق فورسكلا حتى هذه اللحظة في المجموعة الخامسة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

المركز الثالث: فريق فورسكلا، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

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