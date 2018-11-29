ميلان في مهمة سهلة اليوم أمام دوديلانج بالدوري الأوروبي..تعرف على تشكيل ميلان المتوقع

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يستعد فريق ميلان الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق دوديلانج من لوكسمبورج في مساء اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان ودوديلانج تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ميلان ودوديلانج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق دوديلانج:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: أباتي / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق دوديلانج حتى هذه اللحظة في المجموعة السادسة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

المركز الرابع: فريق دوديلانج، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

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