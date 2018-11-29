تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام باوك بالدوري الأوروبي

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يشهد ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفه فريق باوك اليوناني، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية عشر في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وباوِك تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وباوِك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق باوك:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أندرياس كريستنسن / إيمرسون.

خط الوسط: سيسك فابريغاس / روبن لوفتس تشيك / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / فيكتور موزيس / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق باوك حتى هذه اللحظة في المجموعة الثانية عشر في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 4 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

المركز الثالث: فريق باوك، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

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