الشباب في مهمة صعبة اليوم أمام الاتفاق بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الشباب المتوقع

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يستعد فريق الشباب لملاقاة ضيفه فريق الاتفاق في مساء اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشباب والاتفاق تحديداً في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الشباب والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي عيسي الحربين هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الشباب المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الاتفاق:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: فاليِريكا جامَان / عبدالمجيد الصليهم / محمد سالم.

خط الوسط: عبدالله الخيبري / لويز أنطونيو دي سوزا / هتان باهبري / سيلفا.

خط الهجوم: صالح القميزي / بوديسكو / ناصر الشمراني.

المدير الفني: الروماني ماريوس سوموديكا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الشباب إضافة إلى فريق الاتفاق حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الخامس: فريق الشباب، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

المركز السابع: فريق الاتفاق، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

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