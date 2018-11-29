قرار هام من محمد يوسف بخصوص مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 أن الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد اتخذ قراراً هاماً للغاية بخصوص مستقبل اللاعب صالح جمعة مع النادي الأهلي في الفترة القادمة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمد يوسف قرر إعادة اللاعب صالح جمعة مرة أخرى إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك انطلاقاً من فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي مع بداية الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد وافق على قرار الكابتن محمد يوسف، وخاصة وأن النادي الأهلي في حاجة ماسة إلى التعاقد مع بعض العناصر البارزة من أجل تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي القادم.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن السبب الرئيسي وراء قرار الكابتن محمد يوسف، هو إلتزام اللاعب صالح جمعة طوال الفترة الماضية في تدريبات المارد الأحمر، علماً بأن اللاعب صالح جمعة لا يزال حالياً في مرحلة التأهيل تمهيداً لعودته من جديد إلى الملاعب في مطلع العام المقبل 2019.

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