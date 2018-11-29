الصراع يشتعل بين الأهلي والزمالك من أجل ضم لاعب إنبي في يناير

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كشف مصادر صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 عن إِشتعال الصراع بين النادي الأهلي وبين غريمه التقليدي نادي الزمالك، وذلك من أجل التعاقد مع أحد لاعبي نادي إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يدخل في صراع ناري للغاية في الأيام القادمة مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن ذلك الصراع الشرس سوف يكون من أجل التعاقد مع اللاعب علي فوزي الظهير الأيمن لنادي إنبي، وذلك في الميركاتو الشتوي القادم في ظل المستوى المميز الذي قدمه اللاعب علي فوزي مع ناديه إنبي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي.

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