الأهلي يتلقى صدمة قوية جديدة قبل مواجهة بتروجيت في الدوري المصري

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 صدمة قوية للغاية، وذلك قبل موعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق بتروجيت في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الخميس أن المهاجم الشاب صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، سوف يغيب لمدة شهر ونصف تقريباً عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية التي خسرها المارد الأحمر على يد نظيره فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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كما أشار الدكتور خالد محمود أيضاً إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب صلاح محسن اليوم، قد أثبتت تعرضه إلى إصابة بتمزق في العضلة الضامة مما يعني تأكد غيابه عن صفوف المارد الأحمر في الفترة القادمة.

وبذلك ينضم اللاعب صلاح محسن إلى قائمة طويلة من الغيابات التي عانى منها فريق الأهلي طوال الفترة الماضية، والتي شملت كلاً من التونسي علي معلول إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي وأيضاً المدافع رامي ربيعة.

وفي السياق ذاته أيضاً أكد الدكتور خالد محمود أن المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي سوف يكون حاضراً في المباراة القادمة أمام فريق بتروجيت، وذلك بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة.

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