موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس زايد للأبطال الجمعة 30/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم المصرية وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والاتحاد السكندري في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، سوف تكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك والاتحاد السكندري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من جديد من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فوز فريق الزمالك في مباراة الذهاب بهدف وحيد مقابل لا شئ خارج أرضه، سوف يجعل مهمته أسهل نوعاً ما من نظيره فريق الاتحاد السكندري، وخاصة وأن فريق الزمالك سوف يكون مدعوماً في مباراة الإياب من طرف جماهيره الغفيرة.

وبكل تأكيد بات مستوى فريق الزمالك من الناحية الفنية مرتفعاً للغاية في الآونة الأخيرة مقارنة بجميع الأندية المصرية الأخرى بما فيها الغريم التقليدي فريق الأهلي، وهو الأمر الذي يجعل فريق الزمالك مرشحاً بكل قوة من أجل التتويج بأكثر من لقب في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

وبدون أدنى شك سوف تُساهم الحالة المثالية التي يعيشها فريق الزمالك على مستوى مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، في إعطائه دفعة معنوية لا مثيل لها من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويعلم فريق الزمالك جيداً أن الضغوطات سوف تزداد عليه بشكل هائل انطلاقاً من شهر ديسمبر المقبل، وخاصة وأن الفارس الأبيض سوف يبدأ في ذلك الشهر مشواره في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وفي حالة نجاح فريق الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، فإنه سوف يُعاني بالتالي من ضغط هائل من المباريات في النصف الأول من العام القادم 2019، وذلك نظراً لأن المسابقات الأفريقية سوف تنتهي في شهر مايو وليس في شهر نوفمبر مثلما كان الحال طوال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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