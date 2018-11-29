محمد عواد يكشف حقيقة المفاوضات بينه وبين النادي الأهلي

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كشف المصري محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة السعودي حالياً اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 حقيقة المفاوضات بينه وبين النادي الأهلي، وذلك تعقيباً على الأنباء التي ترددت بقوة في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة حول اقتراب محمد عواد من صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الخميس وتحديداً عبر شاشة قناة “روتانا خليجية”، أكد حارس المرمى محمد عواد أنه لا توجد بينه وبين النادي الأهلي في الوقت الحالي أي نوع من أنواع المفاوضات على الإطلاق مثلما تُردد مختلف وسائل الإعلام المصرية في الفترة القليلة الماضية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار حارس المرمى محمد عواد إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد تفاوض معه بشكل رسمي في وقت سابق، وذلك حينما كان لا يزال حارس مرمى النادي الإسماعيلي أي تحديداً في الموسم الماضي.

كما شدد أيضاً حارس المرمى محمد عواد في تصريحاته على أن التعصب الجماهيري الكبير بين كلاً من النادي الأهلي وبين ناديه السابق الإسماعيلي، كان هو السبب الأبرز في فشل إنتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم الماضي.

وفي ختام تصريحاته أكد حارس المرمى محمد عواد أن هدفه الرئيسي في الفترة المقبلة ليس هو اللعب بقميص النادي الأهلي، وإنما هو حجز مكانه بصفة أساسية في تشكيلة المنتخب الوطني المصري في المحافل الدولية القادمة.

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