تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام الاتحاد السكندري بكأس زايد

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري، ضمن إياب الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في مساء يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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وقد جاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمد أحمد / محمود علاء / محمد عبد الغني / حازم إمام / حمدي النقاز / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / محمد حسن / عبد الله جمعة / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / محمد إبراهيم / مصطفى فتحي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

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