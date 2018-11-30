تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام الاتحاد بكأس زايد للأبطال

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، بينما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد أحمد / بهاء مجدي.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / يوسف أوباما / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / عبد الله جمعة / محمود عبد المنعم كهربا / مصطفى فتحي / محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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