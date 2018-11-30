الهلال في مهمة سهلة اليوم أمام النفط بكأس زايد للأبطال..تعرف على تشكيل الهلال المتوقع

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يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة مضيفه فريق النفط العراقي اليوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 على ملعب فرانسوا حريري على أرض دولة العراق، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والنفط تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والنفط منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD3 المجانية، فيما سيكون المعلق عامر عبدالله هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق حازم عبدالسلام هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النفط:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الهلال إضافة إلى فريق النفط حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الهلال، يمتَلك في رصيده 28 نقطة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز السادس: فريق النفط، يمتلك في رصيده 13 نقطة، الدوري العراقي.

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