تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الفيحاء بالدوري السعودي

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الفيحاء في مساء اليوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والفيحاء تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الفيحاء:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: سوزا / حسين المقهوي / نوح الموسى / عبد الفتاح عسيري.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الأرجنتيني بابلو جويدي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الفيحاء حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 22 نقطة.

المركز العاشر: فريق الفيحاء، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

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