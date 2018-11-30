محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018

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كشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 عن قائمة المرشحين، وذلك لنيل جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن العام الحالي 2018، والتي يُعتبر المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هو حامل لقبها في العام الماضي 2017.

وكما كان متوقعاً تواجد المصري محمد صلاح في قائمة المرشحين من جديد، وخاصة في ظل العروض القوية التي يُقدمها مع فريق ليفربول منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة مما يجعله مرشحاً للتتويج بالجائزة للعام الثاني على التوالي.

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أما المفاجأة الكبرى فقد تمثلت في وجود لاعبين إضافيين من جمهورية مصر العربية، وهما كلاً من وليد سليمان لاعب النادي الأهلي إضافة إلى المهاجم أحمد جمعة لاعب نادي المصري البورسعيدي، على أن يتم الكشف بشكل رسمي عن الفائز بالجائزة في يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 في العاصمة السنغالية داكار.

ولن تكون مهمة فوز المصري محمد صلاح بالجائزة سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن قائمة المرشحين قد عرفت تواجد العديد من الأسماء الأخرى البارزة على الصعيد العالمي، والتي تتمثل في كلاً من: النيجيري أليكس إيوبي لاعب نادي أرسنال الإنجليزي / الكاميروني فرانك كوم لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي / السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي الإيطالي / المغربي مهدي بن عطية لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

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