قبل مواجهة بتروجيت..محمد يوسف يكشف عن قائمة الأهلي وسط غيابات عديدة

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق بتروجيت في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة إما لأسباب فنية أو بسبب الإصابة، حيث غاب عن قائمة الفريق الأهلاوي كلاً من: ساليف كوليبالي / محمد الشناوي / أحمد فتحي / صلاح محسن / مؤمن زكريا / محمد نجيب / جونيور أجايي / علي معلول / أكرم توفيق.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق بتروجيت، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد علاء / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل / باسم علي / محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / ميدو جابر / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / إسلام محارب / وليد سليمان / أحمد حمدي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

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