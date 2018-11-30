موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري السبت 1/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وبتروجيت في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، سوف تكون مباراة الأهلي وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي وبتروجيت والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بسبب تراجع نتائج المارد الأحمر في الفترة الماضية.

ولا شك أن جماهير القلعة الحمراء تعيش في وضعية سيئة للغاية طوال الفترة الماضية نظراً للوضعية الصعبة التي يمر بها المارد الأحمر، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي لم يعرف سوى طعم الخسارة في جميع مبارياته الثلاثة الماضية على التوالي على مستوى جميع المسابقات.

ولا يقتصر الأمر بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء على مجرد الخسارة في 3 مباريات على التوالي، بل إن المارد الأحمر خسر أيضاً لقبين في هذه الفترة القصيرة الماضية، حيث كانت البداية من خلال خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا على يد فريق الترجي الرياضي التونسي، علماً بأنها المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا بالرغم من وصوله إلى المباراة النهائية.

وبعد هذه الصدمة الأولى جاءت الصدمة الثانية بعدها مباشرة بأسبوعين فقط لا غير، والتي تمثلت في إقصاء فريق الأهلي من الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، علماً بأن المارد الأحمر سبق وأن تم إقصائه مبكراً من المسابقة ذاتها في نسخة العام الماضي 2017.

وحينما جاء الدور على مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي كانت ترغب جماهير القلعة الحمراء في التعويض فيها، إلا أن أول مباراة له بعد هذه الصدمات عرفت تعرضه إلى خسارة مفاجئة للغاية على يد نظيره فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وعلى الرغم من أن فريق الأهلي لا يزال لديه العديد من المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، إلا أن مهمته من أجل الفوز بجميع هذه المباريات لن يكون سهلاً على الإطلاق.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن فريق الأهلي يتذيل حالياً جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن حجم الضغوطات سوف يزداد من جديد بشكل تدريجي على لاعبي المارد الأحمر انطلاقاً من شهر ديسمبر المقبل، وذلك نظراً لأن فريق الأهلي سوف يبدأ مشواره في النسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى أنه سوف يخوض العديد من مبارياته المؤجلة على الصعيد المحلي.

ومن جانبه كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بتروجيت، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني / باسم علي / أحمد علاء / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / أحمد الشيخ / إسلام محارب / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان / أحمد حمدي / كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بتروجيت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد علاء / سعد الدين سمير / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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