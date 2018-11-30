هل تُنظم مصر كأس أمم أفريقيا 2019 بعد سحب ملف التنظيم من الكاميرون ؟!

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شهد اليوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 حدثاً فريداً للغاية من نوعه، وذلك بعدما قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب ملف تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م من دولة الكاميرون بشكل رسمي، وذلك بسبب فشل دولة الكاميرون في تطوير الملاعب إضافة إلى البنية التحتية قبل موعد المسابقة ب 6 أشهر فقط لا غير.

ومن جانبه قام الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضاً بفتح باب الترشح لجميع الدول الأفريقية التي ترغب في إِستضافة مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م، علماً بأن الدولة الوحيدة المستعدة في الوقت الحالي بشكل مثالي لتنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا هي دولة المغرب نظراً للبنية التحتية الممتازة إضافة إلى الملاعب الحديثة التي تتميز بها دولة المغرب.

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وبدوره أكد الإتحاد المصري لكرة القدم مباشرة عقب سحب ملف تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا من دولة الكاميرون، أن الجميع داخل جمهورية مصر العربية سوف يدعم دولة المغرب من أجل الفوز بشرف تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا، نافياً بذلك كل الشائعات التي أشارت إلى إمكانية تنظيم مصر لمسابقة كأس أمم أفريقيا.

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