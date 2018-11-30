موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني السبت 1/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا في مساء يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وفالنسيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق فالنسيا في مساء يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، سوف تكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وفالنسيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وفالِنسيا، يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق ريال مدريد سوف يسعى إلى إستغلال معنوياته المرتفعة للغاية عقب فوزه الأخير خارج أرضه على حساب مضيفه فريق روما الإيطالي بهدفين مقابل لا شئ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن ذلك الفوز قد ضمن للفريق الملكي أولاً تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، كما ضمن له أيضاً صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة في المسابقة.

ويأمل الفريق الملكي أن يظهر بنفس المستوى الفني العالي الذي ظهر به أمام فريق روما، وليس نفس المستوى الباهت الذي ظهر به في آخر مباراة محلية له في مطلع الأسبوع الماضي، وذلك حينما تعرض إلى خسارة قاسية للغاية خارج أرضه على يد مضيفه فريق إيبار بهدفين مقابل لا شئ.

وبكل تأكيد يعلم فريق ريال مدريد جيداً مدى صعوبة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فالنسيا، وخاصة وأن فريق الخفافيش دائماً ما يُقدم مباريات كبيرة للغاية أمام فريق ريال مدريد، وذلك سواء على ملعب ميستايا أو حتى على ملعب سانتياغو بيرنابيو الخاص بالفريق الملكي.

ولن يكون شهر ديسمبر المقبل سهلاً على الإطلاق على فريق ريال مدريد، وخاصة وأن ذلك الشهر سوف يشهد مشاركة الفريق الملكي في مسابقة كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن فريق ريال مدريد يُدرك أن فوزه بذلك اللقب القاري سوف يمنحه دافعاً كبيراً للغاية من أجل الصراع بكل قوة على مختلف الألقاب في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

ويطمح فريق ريال مدريد للحفاظ في الموسم الحالي على لقبه كبطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يسعى فريق ريال مدريد للمنافسة بكل قوة على كلاً من لقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فالنسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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