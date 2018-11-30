موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 1/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة مضيفه فريق فيورنتينا في مساء يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وفيورنتينا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة مضيفه فريق فيورنتينا في مساء يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وفيورنتينا تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وفيورنتينا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق فيورنتينا في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يُعتبر أبرز الأندية المرشحة في الموسم الحالي من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية الهائلة التي يمتلكها فريق السيدة العجوز، والتي يأتي في مقدمتها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تقع عليه كافة الآمال من أجل حصد الألقاب في السنوات القادمة.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق يوفنتوس في الموسم الحالي، هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن نادي السيدة العجوز منذ عام 1996، حيث فاز فريق يوفنتوس حينها بآخر ألقابه في مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على حساب نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق فيورنتينا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق فيورنتينا في وضعية ليست مثالية تماماً قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق يوفنتوس، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق فيورنتينا سوف يسعى إلى تقديم مباراة مثالية للغاية على أرضه ووسط جماهيره أمام سيد الأندية الإيطالية.

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