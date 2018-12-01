تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام فالنسيا بالدوري الإٍسباني

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق فالنسيا، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق فالنسيا حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة:

المركز السادس: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 20 نقطة.

المركز الحادي عشر: فريق فالنسيا، يمتَلك في رصيده 17 نقطة.

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