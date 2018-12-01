تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

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يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق ساوثهامبتون في مساء اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / أليكسيس سانشيز.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر يونايتد إضافة إلى فريق ساوثهامبتون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة:

المركز السابع: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 21 نقطة.

المركز التاسع عشر: فريق ساوثهامبتون، يمتلك في رصيده 8 نقاط فقط لا غير.

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