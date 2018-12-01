كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي

Advertisements

يشهد ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق فيورنتينا ضيفه فريق يوفنتوس، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وفيورنتينا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة يوفنتوس وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فيورنتينا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق فيورنتينا حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 37 نقطة.

المركز العاشر: فريق فيورنتينا، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي