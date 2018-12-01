موعد مباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي الأحد 2/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وروما، يستعد فريق إنتر لملاقاة مضيفه فريق روما في مساء يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي إنتر وأيضاً عشاق نادي روما، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنتر وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنتر وروما.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنتر وروما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر وروما في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر وروما

موعد مباراة إنتر وروما، يستعد فريق إنتر لملاقاة مضيفه فريق روما في مساء يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وروما تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنتر وروما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إنتر وروما، سوف تكون مباراة إنتر وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إنتر وروما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إنتر وروما، يدخل فريق إنتر غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق روما في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره عقب خسارته الماضية على الصعيد القاري.

حيث تعرض فريق إنتر منذ أيام قليلة إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي النتيجة التي عقدت نوعاً ما من مهمة فريق إنتر القارية قبل جولة واحدة فقط لا غير من نهاية دور المجموعات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق إنتر يمر في الآونة الأخيرة بوضعية طيبة للغاية في مسابقة الدوري الإيطالي، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق إنتر في الموسم الحالي يكمن في ضمان مقعده من جديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ستيفان دي فراي / ميلان سكريِنيار / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

أما على الجانب المقابل لا يبدو وضع فريق روما جيداً على الإطلاق في الفترة القليلة الماضية، وخاصة في ظل تعرض فريق الذئاب إلى الخسارة في آخر مباراتين له على التوالي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / ستيفن نزونزي / لورينزو بيلجريني.

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.

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