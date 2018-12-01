موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 2/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق إيفرتون في مساء يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وإيفرتون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق إيفرتون في مساء يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، سوف تكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وإيفرتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الإستمرار في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولكن وفي الوقت ذاته يرغب فريق ليفربول أيضاً في مصالحة جماهيره، وذلك بعد الخسارة القارية التي تعرض لها منذ أيام قليلة خارج أرضه على يد مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث أدت هذه الخسارة إلى زيادة حجم الضغوطات على لاعبي فريق ليفربول وخاصة على الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق الريدز بات على شفير الإقصاء من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهي الكارثة التي لن تتقبلها جماهير نادي ليفربول بأي حال من الأحوال، علماً بأن فريق ليفربول كان قد نجح في الموسم الماضي في الوصول إلى المباراة النهائية من عمر المسابقة القارية، إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد فريق ريال مدريد الإسباني.

وبكل تأكيد يعلم المدرب الألماني يورغن كلوب جيداً أنه يجب عليه قيادة فريق ليفربول في الموسم الحالي من أجل التتويج بلقب واحد فقط على أقل تقدير، وذلك حتى يضمن بقاءه مع النادي الإنجليزي العريق في السنوات القادمة.

ويبدو كامل تركيز فريق ليفربول في الموسم الحالي على المنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون سواه، علماً بأن ذلك التركيز الكامل على جبهة واحدة فقط لا غير سبق وأن كان سبباً في إقصاء فريق ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن ذلك أدى أيضاً إلى تعقيد مهمة فريق ليفربول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن إقصائه من أعرق المسابقات الأوروبية بشكل مبكر سوف يكون له تأثير سلبي للغاية على مشوار الفريق في الموسم الحالي.

ولعل ما يُعقد أكثر من مهمة فريق ليفربول في الموسم الحالي وتحديداً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن حامل اللقب في الموسم الماضي وهو فريق مانشستر سيتي يبدو عازماً بكل قوة على الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً للغاية بالنسبة إلى فريق إيفرتون في الموسم الحالي، وخاصة بعدما نجح فريق إيفرتون في تدارك بدايته المتواضعة نوعاً ما، مما أسفر عن صعود فريق التوفيز إلى المركز السابع حالياً في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعكس فريق ليفربول سوف يخوض فريق إيفرتون مباراة الديربي بأعصاب هادئة بعيداً عن الضغوطات التي يُعاني منها فريق ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يجعل فريق إيفرتون مرشحاً بنسبة كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب أنفيلد رود في نهاية المطاف.

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