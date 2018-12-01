موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الأحد 2/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه وجاره فريق توتنهام هوتسبير في ديربي لندن في يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي لندن، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وتوتنهام في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه وجاره فريق توتنهام هوتسبير في ديربي لندن في يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وتوتنهام تحديداً في تمام الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، سوف تكون مباراة أرسنال وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وتوتنهام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المنتظرة أمام جاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إثبات قوته في الموسم الحالي وأيضاً قدرته على المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُدرك فريق أرسنال جيداً أن أي تعثر له أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة، سوف يُعيده كثيراً إلى الوراء وخاصة وأن ذلك التعثر سوف يُخرجه بنسبة شبه مؤكدة من الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع يعلم جيداً أن الهدف الرئيسي لفريق أرسنال في الموسم الحالي، هو العودة من جديد للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا انطلاقاً من الموسم القادم، علماً بأن فريق أرسنال غاب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مثلما هو الحال في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وجاره فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق توتنهام هوتسبير في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه مباراة الديربي، ويكفي الإشارة فقط إلى النتائج المذهلة التي نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيقها في الأسبوع الماضي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

حيث بدأ فريق توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي بفوز عريض على حساب ضيفه فريق تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم نجح فريق توتنهام هوتسبير في منتصف الأسبوع في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق إنتر الإيطالي بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وجاره فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: سيرج أورييه / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

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